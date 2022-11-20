В Крыму ищут 45-летнего мужчину из Симферополя

Алексей Притула. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят помощи в поисках жителя Симферополя.

- Пропал Притула Алексей Федорович, 45 лет (1977 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Уже почти целый месяц близкие ничего не знаю о пропавшем – с 23 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые глаза и карие глаза.

Напоминаем, что до сих пор не найдена 16-летняя Наталья Леонова – девушка пропала 17 ноября 2022.

Если вы видели пропавших, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.