В Крыму спасли сломавшую руку туристку

Женщине оказали необходимую помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Крымским спасателям сообщили, что на Долгоруковской яйле женщина сломала руку. Требуется помощь спасателей. ЧП случилось возле пещеры Ени-Сала.

Сотрудники чрезвычайного ведомства тут же отправились на выручку.

- По прибытии к месту происшествия, спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и сопроводили ее к автомобилю скорой, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В спасательной операции задействовали пять человек личного состава и одну машину МЧС.

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