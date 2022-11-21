Погода на 21 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Ялте днем тепло до +18°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 ноября на Крымском полуострове хороший понедельник, без природных аномалий.

- Сохранится не по сезону теплая погода. Местами вероятны небольшие дожди. В отдельных районах ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°, днем +18…+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло +18…+20°.

В Ялте, как сообщает yandex, +14…+18°, северо-западный ветер 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +9…18°, юго-западный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +14 …+17°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +16 …+18°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+19, южный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +12…+20°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +11…+19°, скорость южного ветра 7-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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