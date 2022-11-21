Паромами на Керченской переправе совершено 743 рейса с 9 октября

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Через Керченский пролив с ночи на 9 октября семью паромами было совершено 743 рейса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 21 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 35 426 пассажиров, 22 709 единиц автотранспорта и 2292 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу нет на 21 ноября нет.

Ранее движение для автомобилей и автобусов по Крымскому мосту вновь возобновили после плановых ремонтных работ. В минувшую субботу рабочие завершили установку всех четырех пролетных строений переправы. На первых двух уже проводятся работы по профилактике трещин и расколов.

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