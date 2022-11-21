Федеральные власти выделили 83 млн рублей на восстановление объектов культуры в Крыму

Фото: Сергей Аксенов/Tg

До конца 2022 года будут заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по восстановлению объектов культурного наследия Крымского полуострова, которые пострадали в результате паводков.

- До конца текущего года будут заключены контракты на разработку проектно-сметной и научно-проектной документации по восстановлению и реставрации учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия Республики Крым, пострадавших в результате летних подтоплений 2021 года, - написал глава РК Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

По его словам, на данные работы выделено более 83 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. В планах провести работы на 22 объектах, в том числе будут восстановлены мемориальный комплекс «Аджимушкай», архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи и музей «Поляна сказок» в Ялте.

Напомним, в Севастополе впервые отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы». Завершить работы намерены в 2023 году - ко Дню Великой Победы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50