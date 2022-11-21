Эксперт: в период новогодних праздников отели Крыма не останутся без гостей

По мнению эксперта, крымчане начнут массово путешествовать во время новогодних каникул, то есть после 1 января Фото: Вадим ПОПОВ

Новогодние праздники в Крыму в этому году будут несколько отличаться от предыдущих, но отели и санатории полуострова все же без гостей не останутся.

- Нам стоит рассчитывать на гостей из близлежащих регионов, откуда не надо долго добираться до Крыма, а также на тех, кто безумно влюблен в Крым и для которых длительная дорога до полуострова не проблема, - сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий в эфире радио «‎Спутник в Крыму». ‎

По ее словам, какую-то часть мест забронируют и сами крымчане, пожелавшие встретить Новый год в родных краях. Ввиду этого, по словам Бабий, было бы неплохо создать акции, рассчитанные на жителей полуострова. Однако пока что их нет.

- Возможно они поступят от отельеров позже, - добавила эксперт, отметив, что традиционными точками притяжения для жителей республики являются Ялта, Евпатория и Бахчисарай.

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