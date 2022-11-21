Ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму 22 ноября

В Крыму на 22 ноября объявлено штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму на 22 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 22 ноября в Крыму ожидаются дожди, днем в южных и восточных районах сильные, усиление юго – западного с переходом на северо – западный ветра 15 – 20 м/с, – говорится в сообщении.

Жителей предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения и затруднения движения автомобильного транспорта на дорогах (особенно на участках горных перевалов).

– Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, – добавили в ведомстве.

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