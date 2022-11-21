Губернатор Севастополя объяснил стрельбу в море 21 ноября

Стрельба в Черном море в Севастополе связана с учениями флота Фото: Ирина ГЕРЦ

Днем 21 ноября в Севастопольской бухте доносились громкие звуки якобы стрельбы в море. Очевидцы задавались вопросами о причинах произошедшего, а видеозаписи распространились в соцсетях. Объяснил причины выстрелов губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Как подчеркнул глава Севастополя в своем Tg-канале, громкие звуки связаны с учениями Черноморского флота - там идет учебная стрельба на внешнем рейде.

- Сохраняем спокойствие! Помним: тяжело в учении - легко в бою, - написал Михаил Развожаев.

Губернатор еще раз попросил жителей не публиковать видео тренировок военнослужащих.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50