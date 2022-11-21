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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:29

За неделю в Крыму устранили более 800 аварий на сетях водоснабжения и канализации

Чаще всего "рвало" трубы водоотведения
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Рабочие "Воды Крыма" устранили 803 аварии на сетях за неделю

Рабочие "Воды Крыма" устранили 803 аварии на сетях за неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Крыму устранили более 800 аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. Такие данные публикует ГУП РК «Вода Крыма». Больше всего порывов произошло на канализационных трубах.

- Сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» с 14 по 20 ноября проведено 803 ремонтные работы, 304 из них - на сетях водоснабжения и 499 на сетях водоотведения, - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что получили более 3300 звонков от абонентов, еще 250 человек обратились к ним через соцсети.

Как ранее сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Вадим Новик, в одном только Симферополе изношенность труб составляет порядка 70%. При этом в столице Крыма идет активная работа по замене коммуникаций.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50%.

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