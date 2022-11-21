За неделю в Крыму устранили более 800 аварий на сетях водоснабжения и канализации

Рабочие "Воды Крыма" устранили 803 аварии на сетях за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю в Крыму устранили более 800 аварий на сетях водоснабжения и водоотведения. Такие данные публикует ГУП РК «Вода Крыма». Больше всего порывов произошло на канализационных трубах.

- Сотрудниками ГУП РК «Вода Крыма» с 14 по 20 ноября проведено 803 ремонтные работы, 304 из них - на сетях водоснабжения и 499 на сетях водоотведения, - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что получили более 3300 звонков от абонентов, еще 250 человек обратились к ним через соцсети.

Как ранее сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Вадим Новик, в одном только Симферополе изношенность труб составляет порядка 70%. При этом в столице Крыма идет активная работа по замене коммуникаций.

По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, потери воды в сетях водоснабжения Крыма достигают 50%.

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