Симферополь вошел в топ-10 популярных направлений на новогодние праздники

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Tg

Симферополь вошел в десятку самых популярных направлений на новогодние праздники. Такие данные приводят специалисты сервиса Туту.ру.

- В десятку самых популярных городов вошла крымская столица - Симферополь, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что железнодорожное направление Москва - Симферополь вошло в топ-20 на новогодние праздники. Наиболее же популярным направлением по железной дороге остается между Москвой и Санкт-Петербургом.

В то же время эксперты прогнозируют как пройдут зимние праздники на самом полуострове. По их мнению, отели и санатории Крыма без гостей не останутся. Какую-то часть мест забронируют и сами жители республики.

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