Строительство памятника военным финансистам в Ярославле. Личная история Ильи Николаевича Губина

Фото: keramogranit.ru

Памятник-мемориал военным финансистам появился в Ярославле в 2015 г. Он занял свое место на набережной реки Которосль, неподалёку от военного городка, где до 2010 г. располагалось единственное в мире (!) учебное заведение, готовившее военных финансистов.

Во время Великой отечественной войны офицеры-финансисты доблестно несли свою службу, обеспечивая денежными пособиями солдат, которые отправляли их своим семьям в тыл. Большая часть бюджета страны тогда уходила на нужды фронта, и доставлялась до мест назначения руками этих специалистов. Званием «Герой Советского Союза» награждено 375 фронтовиков-финансистов.

Личная история

Идея необычного памятника принадлежит выпускнику Ярославского высшего военного финансового училища – генерал-полковнику Воробьёву Василию Васильевичу, Начальнику Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России (1992-1995 гг.); к её реализации подключился Илья Николаевич Губин, глава Попечительского совета ветеранов военно-финансовой экономической службы.

Для Губина это личная история. Он окончил Ярославское высшее военное училище в 1987 г.; до 1994 г. служил в вооружённых силах. Далее его карьера была связана с работой в коммерческих компаниях, банковской сферой, общественной деятельностью, благотворительностью. Среди значимых успешно реализованных проектов Губина – памятник военным финансистам.

Как и кем создаются памятники

Путь от идеи мемориала до реализации был небыстрым. Воробьёву удалось административно решить вопрос выделения земли под мемориал; Губин сумел организовать сбор средств на строительство памятника в бронзе. Большую сумму пожертвовал лично Илья Николаевич, остальные деньги были собраны им среди бизнес-партнёров, коллег, друзей, а также благодаря людям, которые либо учились в Ярославском военно-финансовом училище, либо когда-то участвовали в сборах на базе его летних лагерей.

Фото: keramogranit.ru

Новая достопримечательность Ярославля

5 мая 2015 года состоялось торжественное открытие памятника-мемориала военным финансистам и аллеи славы Героев Советского союза. Ежегодно здесь собираются выпускники знаменитого училища, ветераны военных действий, их семьи, студенты других военных учебных заведений. Памятники нужны, чтобы помнить об истории своей страны, о людях, о подвигах, о славе героев.