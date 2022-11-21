В Симферополе прошла акция, посвященная участникам спецоперации

Фото: Виталий Парубов
Сегодня, 21 ноября, в Симферополе прошла акция, посвященная поддержке участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
– В парке имени Гагарина Симферополя прошла акция, посвященная поддержке СВО «Zа Наших», – говорится в сообщении.
Фото: Виталий Парубов
Фото: Виталий Парубов
Фото: Виталий Парубов
В рамках акции прошли мастер-классы по изготовлению в домашних условиях индивидуальных наборов для участников СВО.
Фото: Виталий Парубов
Фото: Виталий Парубов
Ранее КП-Крым писала, что крымчане отправили в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи - теплые сапоги, инструменты и портативные плиты. Собрать посылку помогали школьники.
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