В Крыму рецидивист получил семь лет за разбойное нападение на женщину

Ранее неоднократно судимый житель Белогорского района снова отправится в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее неоднократно судимый житель Белогорского района снова отправится в колонию. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, он признан виновным в разбойном нападении на женщину (часть 3 статьи 162 УК РФ).

– В апреле 2022 года подсудимый через забор проник в частное домовладение в селе Литвиненково, где стал искать ценные вещи. Будучи застигнутым собственницей жилья, мужчина избил ее, после чего, угрожая ножом, потребовал передать ему находящиеся у потерпевшей денежные средства. Женщина передала ему 10 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Забрав деньги и приглянувшееся имущество, мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в местах не столь отдаленных провел более 30 лет. На этот раз суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, подчеркнули в прокуратуре.

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