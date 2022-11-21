В Крыму руководителя предприятия осудят за сокрытие от налогов 13 млн рублей

В Крыму перед судом предстанет директор одного из местных предприятий, который сокрыл от уплаты налогов более 13 миллионов рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму перед судом предстанет директор одного из местных предприятий, который сокрыл от уплаты налогов более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, мужчина на протяжении двух лет уклонялся от выплаты недоимки по налогам.

– Обвиняемый, являясь директором одного из предприятий, при наличии недоимки по налогам на протяжении двух лет выводил денежные средства организации из-под механизма принудительного взыскания, подписывая акты взаимозачетов с контрагентами, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Таким образом он сокрыл денежные средства компании, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере), рассмотрит Железнодорожный районный суд Симферополя.

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