НовостиОбщество 21 ноября 2022 23:06

Погода на 22 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 22 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе