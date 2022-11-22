Погода на 22 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму поздняя осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 ноября на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.
В Симферополе облачно. Дождь. Днем северо-западный ветер 8-13 м/с, температура воздуха +11...+13°.
В Севастополе облачно. Днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+14°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +8…12°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +9 …+14°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +9 …+15°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +7…+9, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +7…+13°, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +4…+9°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +13 …+15°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50