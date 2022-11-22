До конца года в Ялте намерены завершить ремонт четырех пострадавших в ЧП мостов

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте продолжается восстановление пострадавших после ЧП мостов. Работы были начаты полгода назад и должны завершиться до конца текущего года.

- Их четыре - в районе ресторана «Горный ручей», на Кривошты, 10, в районе «Скорой помощи» и на «горбатом» мостике в переходе между площадью Советской и Московской. Заказчик - Служба автодорог Республики, - написала глава местной администрации Янина Павленко в своем Tg-канале.

В процессе рабочие укрепляют пролеты и меняют старые ограждения. На «горбатом» мосту, по словам Павленко, тоже появится дополнительная инженерная защита от подтоплений подземного перехода.

Ранее сообщалось, что Исторический центр Алупки реконструируют за 215 миллионов рублей. Масштабы предстоящей работы большие: ремонту подлежат фасады зданий, также в планах оборудовать новые парковки, установить скамейки и сделать освещение; внекоторых местах при необходимости проведут дорожные и противооползневые работы.

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