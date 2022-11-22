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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:16

С начала года на дорогах Крыма погибло 39 пешеходов

Зачастую причиной ДТП становятся не водители, а сами пострадавшие
Екатерина НАЗАРОВА
Для профилактики правонарушений сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Пешеход, пешеходный переход»

Для профилактики правонарушений сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Пешеход, пешеходный переход»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года на дорогах Крыма погибло 39 пешеходов, более двухсот пятидесяти получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

- Зачастую причиной ДТП становятся не водители - пешие участники движения перебегают дорогу в неположенных местах, - говорится в сообщении.

В качестве профилактики правонарушений сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход, пешеходный переход».

Напомним, недавно в Керчи двое парней получили травмы в ДТП на «зебре». Водитель не обратил внимание в вечернее время на пешеходов, которые переходили дорогу.

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