Для профилактики правонарушений сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Пешеход, пешеходный переход»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала года на дорогах Крыма погибло 39 пешеходов, более двухсот пятидесяти получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
- Зачастую причиной ДТП становятся не водители - пешие участники движения перебегают дорогу в неположенных местах, - говорится в сообщении.
В качестве профилактики правонарушений сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеход, пешеходный переход».
Напомним, недавно в Керчи двое парней получили травмы в ДТП на «зебре». Водитель не обратил внимание в вечернее время на пешеходов, которые переходили дорогу.
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