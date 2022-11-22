В рамках проекта «Город героев» в Крыму устанавливают бюсты выдающимся соотечественникам

На полуострове возникло мемориальное движение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму образовалось движение по восстановлению памятников героям войны и СВО. В рамках проекта «‎Город героев» устанавливаются мемориальные таблички и бюсты соотечественникам, прославившим Крым.

- Последнее время они большей частью посвящены ребятам, погибшим в СВО, - рассказал в эфире радио «‎Спутник в Крыму» председатель Крымского регионального общественного движения по сохранению исторической памяти и духовно-нравственному воспитанию граждан «‎Герои Крыма», член Общественной палаты РК Ибраим Ширин.

Ранее сообщалось, что школьники Симферополя воссоздали Нюрнбергский процесс. Ученики 10 класса провели собственное судебное заседание и вынесли однозначный приговор.

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