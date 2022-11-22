Паромами через Керченский пролив выполнен 761 рейс с 9 октября

По проливу действует штормовое предупреждение Фото: Виталий ПАРУБОВ

С ночи 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезено почти 36 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. - С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 22 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 35 995 пассажиров, 23 231 единица автотранспорта и 2431 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

В настощее время на переправе продолжают функционировать семь паромов, которыми за все время был выполнен 761 рейс.

Ренее сообщалось, что в Крыму изменили расписание электричек с 30 ноября по 9 декабря 2022. Железнодорожники подкорректировали график движения 7 пригородных поездов.

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