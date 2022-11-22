Ольга Бузова порадовалась быстрому ремонту Крымского моста

Звезда отметила, что с момента начала ремонта прошло всего полтора месяца. Фото: страница Ольги Бузовой в Instagram (Соцсеть признана экстремистской на территории РФ)

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на быстрый ремонт Крымского моста. Звезда опубликовала пост в соцсетях, где поделилась своими мыслями о главном символе возвращения полуострова в состав России.

- Увидела, что запустили движение по Крымскому мосту. Всего полтора месяца прошло с момента трагедии, а его уже почти закончили восстанавливать. Если честно, я думала, что понадобится гораздо больше времени на это, - написала Ольга в соцсетях.

На публикацию отреагировали крымские поклонники певицы.

- Мы, жители Керчи, очень рады, что мостик подлечили всем врагам назло. Спасибо огромное людям, которые работали днями и ночами, - отметили подписчики.

Ольгу Бузову также пригласили приехать на полуостров с концертами после того, как мост окончательно отремонтируют.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ранним субботним утром 8 октября. Жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны инфраструктурного объекта повалил густой черный дым. Позже стало известно, что причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой.

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