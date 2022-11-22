В Ялте строят новый модульный спортзал за 43 миллиона рублей - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте ведется строительство нового модульного спортзала за 43 миллиона рублей, которые были выделены из муниципального бюджета. Объект находится на улице Калинникова,12.

- Это территория ДЮЦ по физкультуре и спорту. В прошлом году во время открытия зала художественной гимнастики пообещала, что здесь же появится еще и многофункциональный зал, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

По ее словам, на объекте уже залит фундамент, установлен каркас, в настоящее время рабочие приступили к обшивке панелями. Далее - внутренняя отделка.

По планам, спортзал будет сдан к концу текущего года. Здание на 440 квадратных метров будет рассчитано на 300 человек. Тут буду проводится мероприятия по различным видам спорта, в том числе и всероссийского уровня.

Кроме дзюдо и тенниса, в зале намерены проводить занятия по волейболу. В штате ДЮЦФС уже есть тренер, который сейчас формирует команды.

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