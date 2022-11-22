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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:30

Сергей Аксенов поздравил гимназию №1 Симферополя с 210-летием

Многие выпускники заведения стали настоящей гордостью России
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил гимназию №1 Симферополя с 210-летием. Учебное учреждение впервые открыло свои двери еще в 1812 году.

- За время своего существования гимназия неоднократно меняла название, но неизменно оставалась одним из наиболее известных и престижных учебных заведений Крыма, - написал он в своем Tg-канале.

Аксенов отметил, что многие ее выпускники стали настоящей гордостью России. Среди них - знаменитый художник Айвазовский, основатель библиотеки «Таврика» Александр Стевен, просветитель Исмаил Гаспринский и известный физик Игорь Курчатов.

Напомним, 20 ноября глава Крыма поздравил с днем рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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