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НовостиЭкономика22 ноября 2022 8:42

Белгородцам показали обновленный санаторий «Бригантина» в Евпатории

По планам, туда будут отправлять на отдых детей
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Белгородская область/Vk

Фото: Белгородская область/Vk

Жителям Белгородской области показали, как выглядит обновленный санаторий «Бригантина» в Евпатории.

Фото: Белгородская область/Vk

Фото: Белгородская область/Vk

- Уже следующим летом в нем смогут отдохнуть дети из Белгородской области. Предполагается, что санаторий будет работать круглогодично, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отмечается, что отбор участников в каждую из тематических смен, по планам, стартует в конце текущего года. Для этих целей будет создан специальный совет, куда войдут педагоги и общественные деятели. Они разработают схему по отбору детей, которых будут отправлять на отдых в Крым.

Фото: Белгородская область/Vk

Фото: Белгородская область/Vk

Ранее эксперт заявила, что в период новогодних праздников отели Крыма не останутся без гостей. Какую-то часть мест забронируют и сами жители республики.

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