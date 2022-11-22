22 ноября на канале «Культура» покажут фильм о Ялтинском историко-литературном музее

Фото: Янина Павленко/Tg

Одна из работ из цикла телевизионных документальных фильмов «Провинциальные музеи России» под названием «Здесь когда-то жили тавры» будет посвящена Ялтинскому историко-литературному музею.

- Фильм снят студией «Позитив Фильм», художественный руководитель Алла Сурикова, автор сценария и режиссер Вячеслав Серкез, - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Tg-канале.

Показ фильма состоится сегодня, 22 ноября, в 13.20, на канале «Культура».

Напомним, ранее Светлана Дружинина поделилась новыми кадрами со съемок фильма в Крыму. Действие ленты разворачивается на Кинбурнской косе в Херсонской области.

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