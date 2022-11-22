В Крыму 22 ноября выявили 31 новый случай COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 22 ноября выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции, за все время - 209 511. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 373 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 54 человека, выздоровевших за весь период - 202 150, - говорится в сообщении.

Смертей за сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 440. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие суки в городе от COVID-19 умер один человек в возрасте 69 лет.

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