Задержан севастополец, обокравший табачный ларек на 70 тысяч рублей

В Севастополе органы следствия полиции расследуют уголовное дело о двух кражах из табачной лавки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря найденным на месте преступления отпечаткам пальцев задержан 47-летний житель Севастополя, обокравший табачный ларек на 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

- Ночью местный житель разбил окно в табачном ларьке, тайно проник внутрь, похитил сигареты и 10 тысяч рублей из кассы, а затем скрылся. Спустя три недели мужчина аналогичным способом совершил кражу табачных изделий из этого же ларька, - говорится в сообщении.

Часть украденных сигарет мужчина продал случайным знакомым, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Крыму квартирант украл у арендодателя две норковые шубы за 180 тысяч рублей. 19-летний парень продал их незнакомке за 25 тысяч рублей.

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