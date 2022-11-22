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НовостиЭкономика22 ноября 2022 10:33

Аксенов: 1,5 тысячи туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату

На поддержку крымского турбизнеса из резервного фонда правительства РФ выделено 1,5 млрд рублей
Дмитрий Коренев
Не менее 1,5 тысяч туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату в размере двух МРОТ на одного работника

Не менее 1,5 тысяч туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату в размере двух МРОТ на одного работника

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не менее полутора тысяч туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату в размере двух минимальных размеров оплаты труда на одного работника, деньги выделены из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 млрд рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов напомнил, что получатель выплаты обязуется сохранить заявленную среднесписочную численность сотрудников до 1 апреля 2023 года.

Для получения выплаты предпринимателю необходимо оставить заявку на портале Совмина Крыма. Механизм оформления заявок в ближайшее время подробно разъяснит Минкурортов республики.

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