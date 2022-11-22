Аксенов: 1,5 тысячи туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату

Не менее 1,5 тысяч туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату в размере двух МРОТ на одного работника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не менее полутора тысяч туристических предприятий Крыма получат единовременную выплату в размере двух минимальных размеров оплаты труда на одного работника, деньги выделены из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Общий объем субсидии, выделенной Республике Крым, составит около 1,5 млрд рублей, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов напомнил, что получатель выплаты обязуется сохранить заявленную среднесписочную численность сотрудников до 1 апреля 2023 года.

Для получения выплаты предпринимателю необходимо оставить заявку на портале Совмина Крыма. Механизм оформления заявок в ближайшее время подробно разъяснит Минкурортов республики.

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