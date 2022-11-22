Матроса из Евпатории осудили за призывы к насилию над российскими военными

Матрос из Евпатории понес наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего матроса из Евпатории осудили на один год лишения свободы с последующим ограниченим свободы на один год за призывы к насилию над российским военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

- 14 мая 2022 года осужденный, работая квалифицированным матросом на судне, пришвартованном у причала АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в Керчи, <...> разместил в групповом чате, в котором состоят 23 человека, <...> видеоматериалы, содержащие кадры, на которых представители ВСУ призывают сдаваться и угрожают расправой военнослужащим ВС РФ, участвующим в СВО, - говорится в сообщении.

После этого матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству русских военных, сказав: «Русские - это оккупанты и их нужно убивать».

Также подсудимого лишили права занимать управляющие должности, работать в СМИ, заниматься преподавательской деятельностью и организовавыть массовые мероприятия в течение двух лет.

Ранее еще одного крымчанина осудили на пять месяцев работ за призывы к насилию против российских военных. Также подсудимый будет отдавать 15% от заработной платы в доход государства.

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