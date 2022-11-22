В парке Победы в Севастополе сгорел ларек 22 ноября

В настоящее время пожар локализован, ликвидировано открытое горение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 ноября в парке Победы в Севастополе сгорел ларек. Информация об этом в дежурную часть поступило в 13.02.

- На тушение подан ствол высокого давления. По первичной информации площадь пожара составляет 15 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар в кафе на Ай-Петри мог произойти из-за аварийной работы электросети и эксплуатации буржуйки.

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