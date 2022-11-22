За год собственные доходы Крыма увеличились на 18%

Сумма поступлений от налога на доходы физических лиц составила почти 26 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие десять месяцев собственные доходы в бюджет Республики Крым превысили прошлогодние на 11,7 миллиарда рублей (на 18%) и составили 76 миллиардов рублей.

- Выросли поступления от налога на доходы физических лиц, что говорит о росте заработной платы в регионе. Сумма поступлений составила почти 26 миллиардов рублей. Это превысило прошлогодний показатель на 2,1 миллиарда рублей, или почти на 9%, - цитирует Крымская газета зампредседателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирину Кивико.

По ее словам, рост поступлений от налога на прибыль составил 3,9 миллиарда рублей, или 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что на поддержку крымского турбизнеса из резервного фонда правительства РФ выделено 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ. Получатель выплаты обязуется сохранить заявленную среднесписочную численность сотрудников до 1 апреля 2023 года.

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