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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:30

В Симферополе ловкач без штанов пытался проехать «зайцем» на троллейбусе

Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях
Екатерина НАЗАРОВА
Герой видео проезд решил не оплачивать

Герой видео проезд решил не оплачивать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе водители от души посмеялись с «‎ловкача», который безуспешно пытался проехать на троллейбусе «‎зайцем». Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях.

«‎Штаны сползают, но попытать счастье нужно!» - думал, наверное, персонаж, догоняя уезжающий вдаль «‎вагон» и пытаясь свободной рукой натянуть спадающие с пятой точки джинсы.

Ловкости, видимо, не хватило. Или удачи. Но без билета ездить однозначно нехорошо. Закончил парень лицом об асфальт и с голой попой.

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