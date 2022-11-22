В Симферополе ловкач без штанов пытался проехать «зайцем» на троллейбусе

Герой видео проезд решил не оплачивать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Симферополе водители от души посмеялись с «ловкача», который безуспешно пытался проехать на троллейбусе «зайцем». Видеозапись опубликовали очевидцы в соцсетях.
«Штаны сползают, но попытать счастье нужно!» - думал, наверное, персонаж, догоняя уезжающий вдаль «вагон» и пытаясь свободной рукой натянуть спадающие с пятой точки джинсы.
Ловкости, видимо, не хватило. Или удачи. Но без билета ездить однозначно нехорошо. Закончил парень лицом об асфальт и с голой попой.
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