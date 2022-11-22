Жители Сак отправили новогодние посылки на передовую

Фото: Александр Овдиенко, t.me/aleksandrovdienko

В Саках администрация детского сада «Ляле» и родители воспитанников учреждения собрали новогодние посылки для военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщил глава администрации Сак Александр Овдиенко.

– Спасибо детям, родителям и администрации детского сада «Ляле» за ответственный подход в решении данной задачи. Собранные вами гостинцы в готовности убыть на передовую. Для тех, кто ещё собирает подарки напоминаю - сбор проводится в администрации города, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что крымчане отправили участникам СВО очередную партию гуманитарной помощи. Собрать посылку помогали школьники.

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