Фидель Кастро. Фото: "Википедия"

Установка в Москве памятника политическому и государственному деятелю XX века Фиделю Кастро является важным событием для Кубы и России.

- Открытие памятника Фиделю Кастро в столице нашей родины городе-герое Москве - это выдающееся событие для кубинского и российского народов, символизирующее единство дружбы и взаимовыручки, братства, выдержавшее испытания и пронесенное через годы, - сообщила заместитель Председателя Совета министров - министр финансов Республики Крым.

Церемония открытия прошла при участии двух президентов Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и Владимира Путина

Ранее крымчане потребовали у США снять блокаду с Кубы. Общественники инициировали проведение заседания по этой теме в Крыму. Жители полуострова поддержали акцию по сбору средств для поддержки Кубы.

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