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НовостиЭкономика22 ноября 2022 13:26

Аксенов: улучшений экономической ситуации в Крыму в 2023 году не ожидается

Ввиду этого будут подготовлены предложения по поддержке туризма, предприятий общепита, строительства, а также ряда других отраслей
Екатерина НАЗАРОВА
Необходимые решения, которые потребуются для стабильной работы сфер экономики, будут принимать в кратчайшие сроки

Необходимые решения, которые потребуются для стабильной работы сфер экономики, будут принимать в кратчайшие сроки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил меры поддержки туристической отрасли и планы на курортный сезон 2023 год с зампредседателя Совмина РК - министром финансов РК Ириной Кивико и министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко.

- Понимаем, что значительных улучшений экономической ситуации в следующем году не ожидается. Поэтому в течение двух недель предложения по поддержке туризма, предприятий общепита, строительства, а также ряда других отраслей будут подготовлены и представлены на федеральный уровень для согласования, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Он подчеркнул, что все необходимые решения, которые потребуются для стабильной работы сфер экономики, будут принимать в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что за год собственные доходы Крыма увеличились на 18%. Они составили 76 миллиардов рублей. Выросли поступления от налога на доходы физических лиц, что говорит о росте заработной платы в регионе - сумма поступлений составила почти 26 миллиардов рублей.

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