В Севастополе пьяный 18-летний парень напал с ножом на родную тетю

За противоправные действия 18-летнему жителю Севастополя грозит до двух лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе задержали 18-летнего местного жителя, который напал с ножом на родную тетю. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

- Семейный конфликт произошел, когда племянник вернулся домой в состоянии опьянения. Его тетя сделала замечание по поводу асоциального образа жизни и это разозлило молодого человека, - говорится в сообщении.

После этого парень достал из кармана раскладной нож и ударил им 53-летнюю женщину в плечо. Пострадавшая попала в больницу, а хулигану теперь светит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Крыму пьяный мужчина пытался зарезать продавщицу. Он трижды ударил женщину ножом в живот.

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