НовостиОбщество 22 ноября 2022 22:25

Погода на 23 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе