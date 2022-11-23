Погода на 23 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.
- Из-за влияния области повышенного атмосферного давления день пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-восточный ветер 8-13 м/с., температура воздуха +14...+16°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +14…+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, +8…+13°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +8…13°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Керчи +4 …+13°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +6 …+13°, южный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +8…+13, юго-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +3…+12°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске +4…+10°, восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +13 …+15°.
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