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НовостиОбщество22 ноября 2022 22:25

Погода на 23 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 23 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Из-за влияния области повышенного атмосферного давления день пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем юго-восточный ветер 8-13 м/с., температура воздуха +14...+16°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-восточный ветер 10-15 м/с., тепло +14…+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, +8…+13°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +8…13°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4 …+13°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +6 …+13°, южный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+13, юго-восточный ветер 6-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+12°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +4…+10°, восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +13 …+15°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50