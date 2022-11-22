В Симферополе 23 ноября отключат свет на 21 улице

Свет отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 ноября в отдельных районах Симферополя отключат электричество на 21 улице, нескольких переулках и одном проспекте. Света не будет с 8 утра до 5 вечера, потому что энергетики ремонтируют оборудование.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улица Донская, 47А; Куйбышева, 98-140 ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 33, 33А; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Кечкеметская, 51-67 ; Плотинная, 4- 6 , 1/2-15 ; Гончарова, 6/6-10 ; Мира, 10-18 ; Кусакина, 4, 4А, 1/14-11 ; Днепровская, 2-30 , 1-27 ; Дружбы, 2-22 , 1-19 ; Севастопольская, 154-200 ; Шевченко, 19-21 ; Аянская, 2-40 , 1-39 ; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Металлистов, 2-34 , 1-37;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-22/100 , 1-19/98 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Городской, 1-15;

- проезд Молодежный, 2-4 , 1-7 ;

- проспект Вернадского, 6-20.

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