В Симферополе до конца года могут появиться площадки для выгула животных

В крымской столице до конца этого года могут появиться площадки для выгула животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе намерены до конца текущего года сделать площадки для выгула питомцев.

- Мы пригласили представителя администрации города, было обещано до нового года совместно с общественниками места выделить, - сообщил зампредседателя Общественного совета столицы Крыма Анатолий Тарасенко в эфире «Радио Крым».

По его словам, особенно в таких площадках нуждаются спальные районы города.

Напомним, ранее в Крыму ввели новые требования по содержанию домашних животных. В частности, запрещается сопровождение потенциально опасных собак детьми младше 14 лет, а также их выгул на территориях детсадов, школ и спортплощадок.

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