В Крыму 23 ноября будет сухо и тепло

В среду в Крыму ожидается сухая и теплая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 ноября на Крымском полуострове ожидается сухая и теплая погода. Дожди прекратятся благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

- Ночная температура воздуха составит +1…+6 градусов, на побережье до +9 градусов; дневная +11…+16 градусов, в горах +5…+10 градусов, - говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

В столице Крыма небо весь день будет затянуто тучами, однако существенных осадков не ожидается. Ветер ночью западный, днем юго-восточный от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +14...+16 градусов.

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