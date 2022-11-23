Крымчанина ждет суд за продажу спецсредств для скрытой прослушки и слежки

Перед судом престанет житель Крыма по обвинению в незаконном сбыте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Крыма будут судить за продажу в Интернете спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Как правило, к таким спецсредствам относятся приборы, устройства, инструменты для проникновения в помещения (например, детские игрушки со скрытыми камерами, замаскированные диктофоны, скрытые GPS-трекеры), либо программное обеспечение для доступа к какой-либо информации.

- Обвиняемый с целью сбыта ранее приобретенных спецсредств для негласного получения информации разместил в сети «Интернет» объявление об их аренде за денежное вознаграждение, - говорится в сообщении.

В июле 2022 года мужчина был задержан. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50