В Крыму 23 ноября выявили 30 новых случаев коронавируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 23 ноября зафиксировали 30 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - 209 541. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 379 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 58 человек, выздоровевших за весь период - 202 208, - говорится в сообщении.

Также в республике за минувшие сутки от коронавируса умер один человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние 24 часа в городе-герое выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 96 450. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 4 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 52 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от ковида в городе за минувшие сутки не зафиксировано.

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