Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе 23 ноября

Громкие звуки в Севастополе вызваны тем, что на полигонах продолжаются учения
Фото: Ирина ГЕРЦ
Утро 23 ноября началось в Севастополе с громких звуков, которые были слышны в разных районах города. Это вызвало жаркие обсуждения в соцсетях, ведь недавно город в очередной раз подвергся атаке беспилотников.
Напомним, вечером 22 ноября в Севастополе при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника.
На сообщения отреагировал губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он объяснил причину звуков и попросил горожан сохранять спокойствие.
- На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы, - сообщил глава Севастополя в своем Tg-канале.