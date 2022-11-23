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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:44

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе 23 ноября

Михаил Развожаев: громкие звуки в Севастополе - это учения на полигонах
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Громкие звуки в Севастополе вызваны тем, что на полигонах продолжаются учения

Громкие звуки в Севастополе вызваны тем, что на полигонах продолжаются учения

Фото: Ирина ГЕРЦ

Утро 23 ноября началось в Севастополе с громких звуков, которые были слышны в разных районах города. Это вызвало жаркие обсуждения в соцсетях, ведь недавно город в очередной раз подвергся атаке беспилотников.

Напомним, вечером 22 ноября в Севастополе при попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника.

На сообщения отреагировал губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он объяснил причину звуков и попросил горожан сохранять спокойствие.

- На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы, - сообщил глава Севастополя в своем Tg-канале.