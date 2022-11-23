С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались 36,5 тыс. пассажиров

Семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 775 круговых рейсо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли уже более 36,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 23 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 36 577 пассажиров, 23 753 единицы автотранспорта и 2469 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 775 круговых рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

На сегодняшний день завершена надвижка всех четырех пролетов на правой стороне автодорожной части моста. Ремонт железнодорожной части переправы будет проведен в течение 6-7 месяцев. Завершить работы на разрушенной части моста планируют в декабре, после чего приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение.

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