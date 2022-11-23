В Севастополе капитально отремонтируют 71 здание в 40 школах

В Севастополе планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Севастополе планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- В этом году после капремонта мы уже открыли здание начальной школы №12 и здание начальной школы-интерната №6 в Инкермане, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, на следующей неделе после капитального ремонта откроют свои двери школа №55 во Фронтовом, основное здание школы №47 в Передовом, здания мастерских, столовой и библиотеки, а также мастерские в образовательном центре имени Ревякина.

Кроме того, уже в декабре откроется школа №30 в Балаклаве, а также завершатся работы в спортзале школы №12 на улице Раенко в Инкермане.

Напомним, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России». Программа рассчитана на пять лет.

Напомним, до конца года в Ялте намерены завершить ремонт четырех пострадавших в ЧП мостов. В процессе рабочие укрепляют пролеты и меняют старые ограждения.

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