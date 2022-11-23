ПСБ: ипотека для севастопольцев становится доступнее

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ПСБ провел семинар для профессионалов рынка недвижимости Севастополя. На одной площадке банк собрал более 60 представителей агентств недвижимости, строительных компаний и ипотечных брокеров.

Основная цель мероприятия – содействовать повышению качества услуг для потенциальных покупателей жилья и доступности банковских инструментов для севастопольцев.

В рамках семинара специалисты банка познакомили девелоперов с преимуществами ипотеки ПСБ, презентовали действующие программы жилищного кредитования, рассказали о возможностях сотрудничества с агентствами недвижимости и застройщиками, ответили на вопросы гостей.

- Практика сотрудничества ПСБ с ведущими агентствами недвижимости широко представлена в инвестиционно привлекательных регионах страны, в том числе в Севастополе. Наше партнерство способствует развитию и увеличению доступности финансовых инструментов для всех, кто приобретает недвижимость в целях проживания или вложения средств. Безусловно, когда и банк, и риелтор одновременно стремятся сделать покупку квартиры максимально удобной, комфортной и оптимальной по цене – покупатель от этого выигрывает вдвойне, - отметил управляющий Севастопольским филиалом Арсен Тананян.