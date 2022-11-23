В крымской Даниловке открыли две детские и одну спортивную площадки - видео

Фото: Янина Павленко/Tg

В Даниловке (Гурзуф), где в настоящее время проживает более 300 человек, открыли две детские и одну спортивную площадки, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На работы по установке оборудования ушло 25 дней. Все три объекта расположены на улице Лесной.

- Напомню, об их обустройстве просили жители, но двор не был включен в перечень ремонтов на этот год, - написала Павленко в своем Tg-канале.

По ее словам, оборудование сертифицировано и надежно закреплено.

Ранее сообщалось, что в Ялте строят новый модульный спортзал за 43 миллиона рублей. Объект будет сдан к концу текущего года.

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