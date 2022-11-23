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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:43

С начала года крымские театры посетили более 285 тысяч человек

В 2022 году республиканскими театрами проведено свыше 1400 мероприятий, создано 19 новых постановок спектаклей и концертных программ
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа

Фото: пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа

Республиканские театры Крыма с начала года посетили более 285 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РК.

– Свыше 285 тысяч зрителей посетили республиканские театры Крыма с начала года. Крымскими театрами в 2022 году проведено свыше 1400 мероприятий, созданы 19 новых постановок спектаклей и концертных программ, – говорится в сообщении.

Отмечается, что активное участие крымских учреждений культуры в программе «Пушкинская карта» поспособствовало росту посещаемости театров среди молодежи. По словам замминистра культуры РК Андрея Терещенко, на сегодняшний день в программе приняли участие свыше 40 тысяч человек.

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