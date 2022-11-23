ФСБ передаст музею в Севастополе рассекреченные документы о зверствах фашистов

Работа ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» проводится с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ Фото: Анна САДОВНИКОВА

УФСБ России по Крыму передаст в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и архив Севастополя рассекреченные архивы о зверствах солдат 17-й полевой армии Вермахта под руководством генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в отношении мирных крымчан.

- В 1945 году Йенеке был арестован в Германии, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого «Севастопольского судебного процесса» он был осужден военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача архивных материалов приурочена к 75-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму, который проходил в Севастополе 12-23 ноября 1947 года.

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