В Симферополе прошло заседание Международных Рождественских образовательных чтений

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе 22 ноября прошло пленарное заседание Международных Рождественских образовательных чтений, на котором обсудили тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Как передает «Крым 24», в ходе мероприятия были награждены победителей регионального этапа XVII Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Ранее сообщалось, чтос начала года крымские театры посетили более 285 тысяч человек. В 2022 году республиканскими театрами проведено свыше 1400 мероприятий, создано 19 новых постановок спектаклей и концертных программ.

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