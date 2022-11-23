К месту службы из Крыма направлены 60 призывников

60 призывников из Крыма 22 ноября отправились к месту службы Фото: Михаил ФРОЛОВ

60 призывников из Крыма вчера, 22 ноября, были направлены к месту, где они будут проходить службу - в Западный военный округ.

- Отправили мы сегодня около 60 человек в воинские части, расположенные в Западном военном округе, - сообщил замначальника отдела по призыву и подготовке граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым Сергей Мартынюк.

Ранее врио военного комиссара РК Евгений Кутузов заявлял, что этой осенью в армию планирует направить около двух с половиной тысяч человек. Он также отметил, что призывников не будут направлять в зону проведения СВО.

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